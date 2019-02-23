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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.02.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları ve konusu

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Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları ve konusu

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı 'Maide'nin Altın Günü', altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze ile yeğeni Yağmur'un, kayıp bir gerdanlığı bulmak için çıktıkları macerayı anlatıyor. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da yayınlanan Maide'nin Altın Günü'nün oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren Maide'nin Altın Günü'nün yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Komedi türündeki filmin senaristi ise Serkan Altuniğne. İşte, Maide'nin Altın Günü filmi hakkında detaylar...

OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

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