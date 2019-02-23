Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları ve konusu
Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı 'Maide'nin Altın Günü', altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze ile yeğeni Yağmur'un, kayıp bir gerdanlığı bulmak için çıktıkları macerayı anlatıyor. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da yayınlanan Maide'nin Altın Günü'nün oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren Maide'nin Altın Günü'nün yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Komedi türündeki filmin senaristi ise Serkan Altuniğne. İşte, Maide'nin Altın Günü filmi hakkında detaylar...
OYUNCU KADROSU
Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
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