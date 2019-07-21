Maide'nin Altın Günü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren Maide'nin Altın Günü filmi, beyaz perdenin ardından televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan filmle ilgili detaylar, internette merak konusu oldu. Peki, Maide'nin Altın Günü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Senaristliğini Serkan Altuniğne'nin yaptığı Maide'nin Altın Günü filmi, altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze ile yeğeni Yağmur'un, kayıp bir gerdanlığı bulmak için çıktıkları macerayı ele alıyor. İşte, komedi filmi sevenleri ekran başına toplayacak olan filmle ilgili bilgiler.
Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NE?
Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola), düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur'la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.
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