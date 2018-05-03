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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
Damla GÜLER
03.05.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti... Bilgisayarı incelenecek!

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Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti... Bilgisayarı incelenecek!

Diziye uyarlanan ve milyonlarca kişiye ulaşan Fİ-Çİ-Pİ kitabının yazarı Azra Kohen ve oyuncu Başak Sayan davalık oldu. Serinin birinci kitabı Fİ kitabının kendi kitabından çalıntı olduğunu iddia eden Sayan’a tazminat açan Azra Kohen kitabı yazdığı bilgisayarının incelenmesini istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açtı. Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te yayınlandı. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Sayan’ın bu iddiası üzerine Azra Kohen Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 1,5 Milyon TL’lik tazminat davası açtı.

“KİTAP DAHA ÖNCE YAZILDI”

Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Azra Kohen ve Başak Sayan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Söz verilen Azra Kohen’in avukatı Celie Zelal Bol, dava konusu olan iki kitap üzerinde inceleme yapılmasını ve Kohen’in kitabı 2010’dan önce yazdığın belirterek kitabın yazıldığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirten avukat manevi tazminat taleplerinin de kabul edilmesini istedi.

“KİTAPTA GEÇEN KAHRAMANLAR VE OLAY KURGUSU AYNI”

Başak Sayan’ın avukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.

UZMANLA İKİ KİTABI DA İNCELEYECEK

Alınan beyanların ardından mahkeme bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar vererek iki kitabın incelenmesine karar verdi. Mahkeme kurulacak olan bilirkişi heyetinde bir edebiyat eleştirmeni, bir bilgisayar uzmanı, bir yayıncı, bir FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) uzmanı ve bir edebiyat fakültesinden uzman akademisyenin bulunmasına karar verdi.

Taraflar uzlaşmayacaklarını ayrıca da belirtti.

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