Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti... Bilgisayarı incelenecek!
Diziye uyarlanan ve milyonlarca kişiye ulaşan Fİ-Çİ-Pİ kitabının yazarı Azra Kohen ve oyuncu Başak Sayan davalık oldu. Serinin birinci kitabı Fİ kitabının kendi kitabından çalıntı olduğunu iddia eden Sayan’a tazminat açan Azra Kohen kitabı yazdığı bilgisayarının incelenmesini istedi. Mahkeme talebi kabul etti.
Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açtı. Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te yayınlandı. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Sayan’ın bu iddiası üzerine Azra Kohen Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 1,5 Milyon TL’lik tazminat davası açtı.
“KİTAP DAHA ÖNCE YAZILDI”
Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Azra Kohen ve Başak Sayan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Söz verilen Azra Kohen’in avukatı Celie Zelal Bol, dava konusu olan iki kitap üzerinde inceleme yapılmasını ve Kohen’in kitabı 2010’dan önce yazdığın belirterek kitabın yazıldığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirten avukat manevi tazminat taleplerinin de kabul edilmesini istedi.
“KİTAPTA GEÇEN KAHRAMANLAR VE OLAY KURGUSU AYNI”
Başak Sayan’ın avukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.
UZMANLA İKİ KİTABI DA İNCELEYECEK
Alınan beyanların ardından mahkeme bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar vererek iki kitabın incelenmesine karar verdi. Mahkeme kurulacak olan bilirkişi heyetinde bir edebiyat eleştirmeni, bir bilgisayar uzmanı, bir yayıncı, bir FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) uzmanı ve bir edebiyat fakültesinden uzman akademisyenin bulunmasına karar verdi.
Taraflar uzlaşmayacaklarını ayrıca da belirtti.
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