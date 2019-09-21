Mahalle Katkısı herkesi kahkahaya boğacak…
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programa bu hafta “Mahalle Katkısı” skeci damgasını vuracak. Skeç gereği dumanlar içinde kalan Evliya herkesi kahkahaya boğacak.
Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
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