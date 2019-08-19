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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.08.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Lion filmi oyuncuları kimler? Lion filmi konusu ve oyuncuları

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Lion filmi oyuncuları kimler? Lion filmi konusu ve oyuncuları

Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşayan Saroo'nun hikayesinin anlatıldığı Lion filmi, 2016'da vizyona girmişti. Garth Davis'ın yönetmenliğini üstlendiği film, zaman zaman televizyonlarda yayınlanınca, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oluyor. Peki, Lion filminin oyuncuları kimler?

Saroo Brierley'nin gerçek öyküsünden uyarlanan Lion, 6 dalda Oscar adayı da olmuştu. İşte, Lion filminin konusu ve oyuncuları...

Lion filminde; David Wenham, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara ve Priyanka Bose gibi isimler rol alıyor.

FİLMİN KONUSU

5 yaşındaki Saroo, Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Burada sokaklarda zor bir hayat yaşadıktan sonra önce yetimhaneye alınır, sonra da Avustralyalı Brierley ailesi tarafından evlat edinilir. Tazmanya'da yaşayan yeni ve zengin ailesiyle rahat bir gençlik dönemi geçiren Saroo, aradan 25 yıl geçtikten sonra kaybettiği ailesini bulma isteğiyle Hindistan'a geri döner.

 

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