Lion filmi oyuncuları kimler? Lion filmi konusu ve oyuncuları
Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşayan Saroo'nun hikayesinin anlatıldığı Lion filmi, 2016'da vizyona girmişti. Garth Davis'ın yönetmenliğini üstlendiği film, zaman zaman televizyonlarda yayınlanınca, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oluyor. Peki, Lion filminin oyuncuları kimler?
Saroo Brierley'nin gerçek öyküsünden uyarlanan Lion, 6 dalda Oscar adayı da olmuştu. İşte, Lion filminin konusu ve oyuncuları...
Lion filminde; David Wenham, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara ve Priyanka Bose gibi isimler rol alıyor.
FİLMİN KONUSU
5 yaşındaki Saroo, Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Burada sokaklarda zor bir hayat yaşadıktan sonra önce yetimhaneye alınır, sonra da Avustralyalı Brierley ailesi tarafından evlat edinilir. Tazmanya'da yaşayan yeni ve zengin ailesiyle rahat bir gençlik dönemi geçiren Saroo, aradan 25 yıl geçtikten sonra kaybettiği ailesini bulma isteğiyle Hindistan'a geri döner.
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