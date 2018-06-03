Light Selami Çocuklar Duymasın’a geri mi dönüyor? Şaşırtan fragman
Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3 Haziran Pazar tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmanda Gönül ve Tuna tartışıyor. Tartışmanın nedeni ise Gönül’ün Selami’yle görüşmek istemesi. Çocuklar Duymasın 43. bölüm fragmanı ardından ‘Selami geri mi dönüyor?’ soruları gündeme geldi. İşte Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Çocuklar Duymasın 3 Haziran tarihli yeni bölümünde; Zero Tuna'nın, çiftler arasında oynamak için getirdiği soru-cevap oyunu sorun oluyor. Haluk'un, gelen soruya verdiği cevap Meltem'i üzüyor. Zero Tuna, kendisine gelen soruya hiç beklenmedik bir yanıt veriyor. Bir konudan sinirli olduğu Gönül ile ilgili soruya verdiği cevap herkesi şok ediyor. Özellikle Gönül çok sinirlediriyor. Eğlence için oynan oyun hüsranla sonuçlanıyor.
Gönül, aldığı bir haber üzerine şaşkınlığını gizleyemiyor. Eski eşi Light Selami'nin genç bir sevgilisi olduğunu öğreniyor. Haluk bu habere inanmıyor ve arkadaşı olabileceğini söylüyor. Zero Tuna ise, Gönül ile Selami konusunda anlaşamıyor. Selami'nin kendi evlerine gelmesini normal bulan Gönül'e karşı Tuna karşı çıkıyor. Selami'nin yaşadıkları eve gelmesine şiddetle karşı çıkan Tuna'ya, onun eski eşi Özlem'in evlerine geldiği örneğini veriyor. Aralarında soğukluğun yaşandığı bir tartışma geçiyor.
ARKA SOKAKLAR’A VEDA MI EDECEK?
Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor. Fakat Hüsnü Çoban, son birkaç bölümden beri ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın’a geri dönebileceği beklentisini de yükseltiyor.
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