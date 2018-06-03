Light Selami Çocuklar Duymasın’a geri mi dönüyor? Şaşırtan fragman

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
03.06.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Light Selami Çocuklar Duymasın’a geri mi dönüyor? Şaşırtan fragman

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Light Selami Çocuklar Duymasın’a geri mi dönüyor? Şaşırtan fragman

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3 Haziran Pazar tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmanda Gönül ve Tuna tartışıyor. Tartışmanın nedeni ise Gönül’ün Selami’yle görüşmek istemesi. Çocuklar Duymasın 43. bölüm fragmanı ardından ‘Selami geri mi dönüyor?’ soruları gündeme geldi. İşte Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!

Çocuklar Duymasın 3 Haziran tarihli yeni bölümünde; Zero Tuna'nın, çiftler arasında oynamak için getirdiği soru-cevap oyunu sorun oluyor. Haluk'un, gelen soruya verdiği cevap Meltem'i üzüyor. Zero Tuna, kendisine gelen soruya hiç beklenmedik bir yanıt veriyor. Bir konudan sinirli olduğu Gönül ile ilgili soruya verdiği cevap herkesi şok ediyor. Özellikle Gönül çok sinirlediriyor. Eğlence için oynan oyun hüsranla sonuçlanıyor.



Gönül, aldığı bir haber üzerine şaşkınlığını gizleyemiyor. Eski eşi Light Selami'nin genç bir sevgilisi olduğunu öğreniyor. Haluk bu habere inanmıyor ve arkadaşı olabileceğini söylüyor. Zero Tuna ise, Gönül ile Selami konusunda anlaşamıyor. Selami'nin kendi evlerine gelmesini normal bulan Gönül'e karşı Tuna karşı çıkıyor. Selami'nin yaşadıkları eve gelmesine şiddetle karşı çıkan Tuna'ya, onun eski eşi Özlem'in evlerine geldiği örneğini veriyor. Aralarında soğukluğun yaşandığı bir tartışma geçiyor.

ARKA SOKAKLAR’A VEDA MI EDECEK?

Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor. Fakat Hüsnü Çoban, son birkaç bölümden beri ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın’a geri dönebileceği beklentisini de yükseltiyor.

 

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