Leyla'nın yeni dizisi belli oldu

Kanal D’nin, 20 Mart Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin kadrosunda genç oyuncular Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu da yer alıyor. Tanlar, Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı Esleme’yi, Yazıcıoğlu ise bir yeniçeri askeri olan Korkut’u canlandıracak.

Esleme ve Korkut’un imkânsız aşkı…

İçinde kötülük barındırmayan, temiz yürekli Esleme; zaman içerisinde gönlünü Korkut’a kaptıracak ve aşkın çaresizliği içinde kaybolacak. Korkut’un hayatı ise Esleme’ye olan aşkı yüzünden tepe taklak olacak ve kendini aşkı için her türlü zorluğa göğüs gererken bulacak. İki gencin imkânsız aşkı izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!