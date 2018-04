Leyla’nın Ortaçağ hayali

◊ Sezonun en iddialı projesinde rol alıyorsunuz. Böyle bir ekipte yer almak nasıl hissettiriyor?

- Hem konusu itibarıyla hem de birlikte oynama şansı bulduğum ustalar sebebiyle çok büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu projenin parçası olmak benim için gerçekten gurur verici.



◊ Dizide Esleme karakterine hayat veriyorsunuz. Esleme nasıl biri?

- Esleme, kalbinde en ufak kötülük bulunduramayacak kadar saf ve iyi niyetli bir genç kız... Öte yandan, sevdikleri için babası Çandarlı Halil Paşa’yı bile karşısına alabilecek kadar güçlü ve cesur.



◊ Dönem projesinde yer almanın ekstra zorlukları var mı?

- Kendimi bildim bileli Ortaçağ ve Rönesans dönemi beni büyülemiştir. Çocukluğumdan beri kendimi o dönemde hayal ettim. Dolayısıyla bu projenin benim için ne kadar değerli ve özel olduğunu kelimelerle tam olarak ifade etmekte zorlanıyorum açıkçası.



BU DİZİYLE BERABER OKÇULUK DA HAYATIMA GİRDİ

◊ Esleme için bir hazırlık süreci geçirdiniz mi?

- Kostümler, mekanlar, dekorlar, mumlar, meşaleler... Bunlardan etkilenmemek elde değil. Lisede çok yoğun bir Ortaçağ edebiyatı ve sanat tarihi eğitimi aldım.

Zaten özel ilgi alanım da olduğu için Fatih dönemini anlatan eserleri okuyarak çok büyük bir zevkle çalışıyorum Esleme’yi. İçinde bulunduğum her projenin bana yeni bir şey katması, benim için çok değerli.

Esleme ile birlikte okçuluk da girdi hayatıma, dönemi hissetmek adına bana çok yardımı dokunuyor.



◊ Kısa sürede birçok başarılı projede yer aldınız. Mesleğe adım atarken bu kadar hızlı ilerleyeceğinizi düşünüyor muydunuz?

- Başladığımda bunun bir meslek olduğunun bilincinde bile değildim aslında. Yalnızca oyunculuk yapmak istiyordum, bir yandan da okulum devam ediyordu. Her zaman kendime büyük hedefler koyar, onları düşünerek mutlu olurum. O zamanlarda da hedefim hızlı yükselmek değil, parçası olmaktan gurur duyacağım projelerde yer alabilmekti.



PERU’DAKİ KAZILARA KATILMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM

◊ Bir röportajınızda Koç Üniversitesi’ni kazanacağınızdan bahsetmişsiniz, bildiğimiz kadarıyla kazandınız da... Her zaman bu kadar iddialı mısınızdır?

- Hem iş hem de eğitim hayatımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefler koyarak mutlu olduğumdan bahsetmiştim, bu benim kendimi motive etme yöntemim.



◊ Oyunculukla ilgili bir iddianız veya planınız var mı?

- İnandığım ve ödün veremeyeceğim ideallerim var. Her zaman gurur duyacağım projelerin içinde yer almak istiyorum, asıl amacım bu.



◊ Arkeolojiye ilginiz devam ediyor mu? Bu ilgi “Mehmed Bir Cihan Fatihi” ekibine katılma sürecinde etkili oldu mu?

- Arkeoloji ve Sanat Tarihi’ni okulda yan dal olarak yapmaya başladım. Ülkemiz bu anlamda tam bir cennet. Fakat sene içinde katılabileceğimiz çok sınırlı kazı çalışması çıkıyor. Bu yaz Peru’daki kazılara katılmak için başvuruda bulundum ama genelde böyle projeler bir ay zorunlu katılım süreci istiyor. O yüzden zamanlamayı denk getirebilecek miyim bilemiyorum.



◊ Son olarak sevenlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Büyük hedefler koymaktan korkmayın ve hayal etmekten vazgeçmeyin.

DÜNYA SİNEMASINI ANALİZ ETMEM GEREK

◊ Televizyonda daha çok ne tür yapımları izlemeyi seviyorsunuz? Yabancı dizileri izliyor musunuz mesela?

- Medya okuyorum, bu yüzden Cinema Novo’dan Bollywood’a kadar dünya sinemasını analiz etmek durumundayım. O nedenle çok fazla film izliyorum. Yabancı dizilerin de çoğunu takip ediyorum diyebilirim. “Dark”, “Suburra”, “Versailles”, “The OA”, “Peaky Blinders” ve “Medici: Masters of Florence” şu sıralar keyifle izlediklerimden bazıları.

HAYATIM İŞ, OKUL VE SPORDAN İBARET

◊ Formunuzu korumak için yediklerinize çok dikkat ediyormuşsunuz. O sistem hâlâ aynı şekilde mi devam ediyor?

- Evet, yaklaşık 6 senedir aynı şekilde.



◊ İş ve okul dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- İş ve okul dışında bir tek spora vakit ayırabiliyorum. Bu üçlünün dışına pek çıkamıyorum.



◊ Peki özel birisi var mı hayatınızda?

- Hayır, yok.





