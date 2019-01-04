Lerzan Mutlu Gelinim Mutfakta’ ya konuk oldu
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ ya bugün; ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu konuk oldu. Lerzan Mutlu, gelinlerin yaptığı bisküvi elmalı pastanın tadına bakarak puanlama yaptı.
Stüdyoyu şarkılarıyla ve esprileriyle şenlendiren Lerzan Mutlu, gelinlerin bugün yapmış olduğu pastayı puanlamak isteyince olanlar oldu. Lerzan Mutlu en yüksek ve en düşük puanı hangi geline verdi? İşte o anlar!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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