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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Leke'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı | İşte Leke'nin konusu ve oyuncu kadrosu

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Leke'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı | İşte Leke'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında 16 Nisan Salı günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Leke'nin 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Yetiştirme yurdunda kendisini bulan Yasemin'in iddialleri ile, varlıklı bir ailenin çocuğu olan Cem'in hikayesini konu alan Leke, izleyicileri ekran başına toplayacak. 16 Nisan salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek olan Leke oyuncu kadrosunda da birçok başarılı ismi barındırıyor. İşte Leke'nin ilk bölüm tanıtım fragmanı ve konusuna dair detaylar...

Burak Sevinç , Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdağan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahhattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı, Ali Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Leke, 1. bölümü ile 16 Nisan'da saat 20.00'da başlıyor. İşte, leke'nin 1.bölüm fragmanı ve konusu ile ilgili detaylar...

LEKE DİZİNİNİ KONUSU

16 Nisan'da başlayacak olan Leke dizisinin hikayesinde ise şunlar anlatılacak;

Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

 

 

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