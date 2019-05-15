Leke’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının salı dizisi Leke dün akşam 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Leke’nin son bölümünde Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynadı. Cem’in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceğini merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Peki, Leke’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
7 Mayıs 2019 Salı akşamı yayınlanan Leke 4. Bölüm'de Yasemin'in düştüğü tuzak, damga vurdu. Cem, Yasemin'e inanacak mı? Yasemin, bu oyundan nasıl kurtulacak? Bu sorulara yanıt arayan izleyiciler yeni fragmanı bekliyor.
Leke'nin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissetti ve Yasemin’e yardım etmek istediğini dile getirdi. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemedi. Çünkü onu kaybetmekten korkuyordu. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okudu. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkelendi. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemedi ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalıştı. Bu sırada oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemedi. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün geldi. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaştı.
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