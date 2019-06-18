Leke'nin sezon finalinde ne oldu? Cem ve Yasemin ayrılıyor mu?
Kanal D ekranlarında salı akşamları yayınlanan ve büyük ilgi toplayan Leke, 9. bölümü ile sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süreliğine ara verdi. Dizinin yayınlanan sezon finali ile izleyenlerin kafasında bir çok soru işareti oluştu. Cem ve Yasemin birbirlerine karşı gerçekleri anlatmak için buluşunca olaylar Arda'nın gelişiyle farklılaştı. Peki, Cem ve Yasemin ayrılıyor mu? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar.
Başrollerini ise Burak Sevinç ve Melis Sezen paylaştığı Leke, ekranlara gelen 9. bölümü ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Leke'nin sezon finalinin ardından, dizinin hayranları gelecek sezonda neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Leke'nin sezon finaline dair bazı bilgiler.
LEKE'NİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Cem ve Yasemin birbirlerine karşı gerçekleri anlatmak için buluşunca olaylar Arda'nın gelişiyle farklılaşıyor! Cem, Yasemin'e inanmak yerine Arda'ya inanıyor ve annesiyle geçmişte yaşadığı travmaları Yasemin'e karşı kullanınca Yasemin'in tokat atmasına neden oluyor. Birbirlerini seven iki insan artık birbirlerine karşı düşman gibi oluyor. Cem, Yasemin'e inanmamanın bedelini nasıl ödeyecek? Cem, Yasemin'e haksızlık ettiğinin farkına varabilecek mi? Yasemin Cem'i affedebilecek mi?
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