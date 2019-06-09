Leke'nin 8. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, bu hafta 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Sürükleyici senaryosuyla her hafta izleyiciyi ekranla kilitleyen dizi, bu haftada oldukça ilgi çekici bir bölümle yayında olacak. İşte, Leke'nin 8. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Kanal D'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi Leke, 11 Haziran Salı akşamı yeni bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki 8. bölümünde;

Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir.

Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.

Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.

Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir. Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatır. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çünkü Serpil kendini kurtarmak için her türlü yola başvuracak biridir.