Leke'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında fırtına estiren ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Leke 7.bölümü ile yayınlandı. Leke'nin 7. bölümünde, Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı itti. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybetti. Peki, Arda öldü mü? Leke'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Leke'nin 7. bölümünde yaşananlara dair bilgiler.
Leke dizisinin 28 Mayıs tarihinde 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yine nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkan Leke'de Yasemin'in Arda'yı itmesi ve Cem'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği damga vurdu. Peki, Leke'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde başka neler yaşandı?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır.
Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar.
Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir. Birkan’ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstüne kapatabilecek mi? Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Serpil, Cem’e doğruları anlatacak mı? Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatıyor.
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