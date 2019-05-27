Leke'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Arda öldü mü?
Kanal D ekranlarında fırtına estiren ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Leke'nin 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Halka'nın 7. bölümünde, Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Peki, Arda öldü mü? İşte, Leke'nin 7. bölüm fragmanı...
Leke dizisinin 28 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 7. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Yine nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkacak olan Leke'de Yasemin'in Arda'yı itmesi ve Cem'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği damga vuracak. İşte, Leke'nin 7. bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları ve yeni bölüm fragmanı.
7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır.
Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar.
Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir. Birkan’ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstüne kapatabilecek mi? Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Serpil, Cem’e doğruları anlatacak mı? Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatıyor.
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