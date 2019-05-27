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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Leke'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Arda öldü mü?

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Leke'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Arda öldü mü?

Kanal D ekranlarında fırtına estiren ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Leke'nin 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Halka'nın 7. bölümünde, Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Peki, Arda öldü mü? İşte, Leke'nin 7. bölüm fragmanı...

Leke dizisinin 28 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 7. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Yine nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkacak olan Leke'de Yasemin'in Arda'yı itmesi ve Cem'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği damga vuracak. İşte, Leke'nin 7. bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları ve yeni bölüm fragmanı.

7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır.
Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar.

Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir. Birkan’ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstüne kapatabilecek mi? Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Serpil, Cem’e doğruları anlatacak mı? Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatıyor.

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