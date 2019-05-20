Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Leke'nin 21 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir ve zor zamanlar geçirecek. Peki, Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı? Yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Leke'nin 6. bölüm fragmanı.
Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, 21 Mayıs tarihide 6. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Leke'nin yeni bölümü yine izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Leke'nin 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler ve 6. bölüm fragmanı.
6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Abisi Cem ile arası kötü olan Arda, Yasemin'i gördükten sonra bir plan yapar. Zira amacı Cem'i en zayıf noktasından vurmaktır. Yasemin'i nereden tanıdığını abisine söylemeye kararlıdır. Bu sinsi planını hemen devreye sokar. Birkan ise bir şekilde bu durumdan haberdar olur. Yasemin'e karşı olan takıntı seviyesindeki ilgisi onu deliye döndürmüştür. Cem ile Yasemin'in arasını bozmaya yemin eder. Arka planda bunlar yaşanırken Cem tüm kalbiyle Yasemin'e olan sevgisini belli eder. Yasemin ise sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir. Tüm gerçekleri Şirin'in yüzüne vurur. O bunları konuşurken kapı çalar ve karşısında Cem ve Arda'yı görür. Yasemin ne yapacak? Cem'in tepkisi ne olacak?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissetti ve Yasemin’e yardım etmek istediğini dile getirdi. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemedi. Çünkü onu kaybetmekten korkuyordu. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okudu. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkelendi. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemedi ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalıştı. Bu sırada oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemedi. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün geldi. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaştı.
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