Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriLeke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?
GeriTelevizyon Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.05.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Leke'nin 21 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir ve zor zamanlar geçirecek. Peki, Yasemin'in sırrı ortaya çıkacak mı? Yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Leke'nin 6. bölüm fragmanı.

Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, 21 Mayıs tarihide 6. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Leke'nin yeni bölümü yine izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Leke'nin 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler ve 6. bölüm fragmanı.

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abisi Cem ile arası kötü olan Arda, Yasemin'i gördükten sonra bir plan yapar. Zira amacı Cem'i en zayıf noktasından vurmaktır. Yasemin'i nereden tanıdığını abisine söylemeye kararlıdır. Bu sinsi planını hemen devreye sokar. Birkan ise bir şekilde bu durumdan haberdar olur. Yasemin'e karşı olan takıntı seviyesindeki ilgisi onu deliye döndürmüştür. Cem ile Yasemin'in arasını bozmaya yemin eder. Arka planda bunlar yaşanırken Cem tüm kalbiyle Yasemin'e olan sevgisini belli eder. Yasemin ise sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir. Tüm gerçekleri Şirin'in yüzüne vurur. O bunları konuşurken kapı çalar ve karşısında Cem ve Arda'yı görür. Yasemin ne yapacak? Cem'in tepkisi ne olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

 Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissetti ve Yasemin’e yardım etmek istediğini dile getirdi. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemedi. Çünkü onu kaybetmekten korkuyordu. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okudu. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkelendi. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemedi ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalıştı. Bu sırada oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemedi. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün geldi. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Belçim Bilgin'den şaşırtan hamle

'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin'

İlk kez böyle görüntülendiler

'Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu'