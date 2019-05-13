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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.05.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Leke'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Leke, yeni bölümü ile yine nefesleri kesti. Leke'nin bu haftaki bölümünde, Birkan, Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştirdi. Yasemin; Serpil'e, Fischer'la olan toplantının hesabını sorduğunda Birkan her şeyi duydu. Peki, Leke'nin 5. bölümünde başka neler oldu? Dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, bu hafta 5. bölümüyle ekranlara geldi. İlgi çekici senaryosuyla her hafta izleyiciyi ekranla kilitleyen dizi, bu haftada oldukça ilgi çekici bir bölümle yayındaydı.Peki son bölümde neler oldu? İşte, Leke'nin 5. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler.

Dizini yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi Leke, 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki 5. bölümünde;

Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla şoke olur. Aynı anlarda otele Cem ve Mehmet gelir. Yasemin, Cem'e yaşadıklarını anlatacak mı?

Birkan, Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştirir. Yasemin; Serpil'e, Fischer'la olan toplantının hesabını sorduğunda Birkan her şeyi duyar.  Birkan'ın, Serpil'le yüzleşmesi nasıl geçecek?

Mehmet'in, Yasemin ve Cem'in üzerine oynadığı oyun istediği şekilde ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir. Cem, Ceo'luk görevini alabilecek mi?

Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşecek mi?

Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir. Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenecek mi?

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