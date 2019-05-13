Leke'nin 5. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Leke dizi, 14 Mayıs'ta 5. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 5. bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla adeta şoke olacak. Peki, Leke'nin 5. bölümünde başka neler olacak?
Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, bu hafta 5. bölümüyle ekranlarda olacak. İlgi çekici senaryosuyla her hafta izleyiciyi ekranla kilitleyen dizi, bu haftada oldukça ilgi çekici bir bölümle yayında olacak. İşte, Leke'nin 5. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Kanal D'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi Leke, 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki 5. bölümünde;
Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla şoke olur. Aynı anlarda otele Cem ve Mehmet gelir. Yasemin, Cem'e yaşadıklarını anlatacak mı?
Birkan, Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştirir. Yasemin; Serpil'e, Fischer'la olan toplantının hesabını sorduğunda Birkan her şeyi duyar. Birkan'ın, Serpil'le yüzleşmesi nasıl geçecek?
Mehmet'in, Yasemin ve Cem'in üzerine oynadığı oyun istediği şekilde ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir. Cem, Ceo'luk görevini alabilecek mi?
Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşecek mi?
Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir. Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenecek mi?
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