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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.05.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Leke'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Leke'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Leke dizisi, 7 Mayıs tarihinde izleyici ile buluştu. Leke'nin 4. bölümünde Cem'in Yasemin'e yapacağı sürpriz damga vurdu. Peki, Leke'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler oldu? İşte, Leke'nin 4. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına ilişkin merak edilen bazı bilgiler.

Cem Yenilmez, Yasemin Adıvar, Birkan Atılgan, Serpil Zengin gibi oyuncuların yer aldığı, Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Leke 4. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Leke'nin 7 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı.Peki, Leke dizinin 5. bölüm fragmanları yayınlandı mı? İşte, Leke'nin 4. bölümünde yaşananlar...

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

LEKE'NİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cem, Yasemin'i kulübe davet eder ona bir sürprizi vardır. Aynı kulübe gelen Arda, Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıdığını hatırlar.Arda, Cem’e Yasemin’i tanıdığını söyleyecek mi?

Şirin'in dayak yemiş halini gören Yasemin çok üzülür fakat ona yardım edemeden Şirin ortadan kaybolur. Yasemin her şeyden habersiz Birkan'ı, Şirin'i bulması için arar. Yasemin Şirin’e ulaşabilecek mi?

Hakan Müdür, Birkan'dan Yasemin'in ifadesini ister. Yasemin'e takıntısı gittikçe artan Birkan, Serpil'i de devreye sokarak akıl almaz bir plan yapar. Birkan’ın planı Yasemin’i kurtarabilecek mi?

Cem, Yasemin ve Murat'ı Ekber'e kahvaltıya götürür. Kahvaltı çıkışında Mehmet, Cem ve Yasemin'i bir arada gördüğüne inanamaz. Mehmet öğrendiği bu gerçekle ne yapacak?

Murat, çocuk yetiştirme yurdundan, sevgi evine nakil olur. Nevin'den ayrılan Murat, kendisini yapayalnız hisseder. Cem; Murat'a çok üzülen Yasemin' e ameliyat için yardım etmek istediğini söyler. Yasemin bu teklifi kabul edecek mi?

Ceo yarışında Cem'i egale etmek isteyen Mehmet, Yasemin'i de kullanarak bir oyun kurar. Yasemin, Cem'den habersiz toplantı için gittiği otelde Her Fischer'la yalnız kalır. Yasemin’i bekleyen tehlike nedir?

 

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