Leke'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Leke dizisi, 7 Mayıs tarihinde izleyici ile buluştu. Leke'nin 4. bölümünde Cem'in Yasemin'e yapacağı sürpriz damga vurdu. Peki, Leke'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler oldu? İşte, Leke'nin 4. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına ilişkin merak edilen bazı bilgiler.
Cem Yenilmez, Yasemin Adıvar, Birkan Atılgan, Serpil Zengin gibi oyuncuların yer aldığı, Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Leke 4. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Leke'nin 7 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı.Peki, Leke dizinin 5. bölüm fragmanları yayınlandı mı? İşte, Leke'nin 4. bölümünde yaşananlar...
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
LEKE'NİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cem, Yasemin'i kulübe davet eder ona bir sürprizi vardır. Aynı kulübe gelen Arda, Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıdığını hatırlar.Arda, Cem’e Yasemin’i tanıdığını söyleyecek mi?
Şirin'in dayak yemiş halini gören Yasemin çok üzülür fakat ona yardım edemeden Şirin ortadan kaybolur. Yasemin her şeyden habersiz Birkan'ı, Şirin'i bulması için arar. Yasemin Şirin’e ulaşabilecek mi?
Hakan Müdür, Birkan'dan Yasemin'in ifadesini ister. Yasemin'e takıntısı gittikçe artan Birkan, Serpil'i de devreye sokarak akıl almaz bir plan yapar. Birkan’ın planı Yasemin’i kurtarabilecek mi?
Cem, Yasemin ve Murat'ı Ekber'e kahvaltıya götürür. Kahvaltı çıkışında Mehmet, Cem ve Yasemin'i bir arada gördüğüne inanamaz. Mehmet öğrendiği bu gerçekle ne yapacak?
Murat, çocuk yetiştirme yurdundan, sevgi evine nakil olur. Nevin'den ayrılan Murat, kendisini yapayalnız hisseder. Cem; Murat'a çok üzülen Yasemin' e ameliyat için yardım etmek istediğini söyler. Yasemin bu teklifi kabul edecek mi?
Ceo yarışında Cem'i egale etmek isteyen Mehmet, Yasemin'i de kullanarak bir oyun kurar. Yasemin, Cem'den habersiz toplantı için gittiği otelde Her Fischer'la yalnız kalır. Yasemin’i bekleyen tehlike nedir?
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