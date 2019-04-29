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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.04.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Leke'nin 3. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Leke'nin 3. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Leke dizi, 30 Nisan'da 3. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 3. bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Cem, Yasemin'e olan duygularını iyice belli edecek. Peki, Leke'nin 3. bölümünde başka neler olacak?

Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, bu hafta 3. bölümüyle ekranlarda olacak. İlgi çekici senaryosuyla her hafta izleyiciyi ekranla kilitleyen dizi, bu haftada oldukça heyecanlı bir bölümle yayında olacak. İşte, Leke'nin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Kanal D'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi Leke, 30 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki 3. bölümünde;

Yasemin, Cem’le yüzleşmek için şirkete gider. Yasemin'in kalbini ikinci kez kıran Cem yaptığı hatanın farkına varır. Cem'in, Yasemin'e gönderdiği özür çiçeği de Birkan engeline takılır. Yasemin, Cem'i affedebilecek midir?

Emniyette tekne baskını olayı yüzünden köşeye sıkışan Birkan, yeni operasyon için düğmeye basar. Arda yeniden gözaltına alınır. Yasemin de gözaltına alınacak mıdır?

Şirin, Serpil'in gönderdiği yeni işte ölümle burun buruna gelir. Yaşadığı korkuyla işi bırakmak istediğini Serpil'e söyler. Serpil Şirin'e özgürlüğünü verecek midir?

Yasemin'in Cem'le görüşmeme kararı Murat'ı hırçınlaştırır. Yasemin Murat'a nasıl söz geçireceğini bilemez. Yurda Murat'ı ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir misafirle karşılaşır.

Ferhan, Belkıs'ın yıllar sonra neden geri döndüğünü araştırmak ister. Ferhan'ın bu konuda yardım için çalacağı kapı Cem ve Yasemin için büyük bir tehlikedir. 

Mehmet ve Pelin'in, Cem’i CEO’luk yarışından diskalifiye etmek için ellerine güçlü bir koz geçer. Cem'in iş hayatında da kardeşiyle sınanacağı bu plan başarılı olacak mıdır?

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