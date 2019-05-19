“Leke”de Sezen Aksu sürprizi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri“Leke”de Sezen Aksu sürprizi!
GeriTelevizyon “Leke”de Sezen Aksu sürprizi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
19.05.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

“Leke”de Sezen Aksu sürprizi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Leke”de Sezen Aksu sürprizi!

Burak Sevinç hem çalıp hem söyleyecek…

Salı akşamlarının sevilen dizisi “Leke”de bu hafta yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Çocuklar Gibi”yi seslendirerek ekran başındakileri mest edecek.
Kanal D’nin “Leke” dizisinde Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, “Çocuklar Gibi” şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek.
Yeni bölüme romantik gece damga vuracak!
Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Burak Sevinç; kanun, ud ve gitar çalıyor. Dizinin 6’ncı bölümünde Sevinç’in canlandırdığı Cem, Yasemin’i ilk kez evinde ağırlayıp ona kendi elleriyle yemek yapacak. Bu romantik gecede Cem, söyleyeceği şarkıyla hem Yasemin’i hem de ekran başındaki izleyenleri sesiyle büyüleyecek.
“Leke”de yönetmen değişikliği!
Salı akşamlarına güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla damga vuran Leke’nin yönetmeni değişti. İlk bölümden itibaren Metin Balekoğlu’nun yönettiği diziyi, 7. bölüm itibarıyla Şenol Sönmez yönetecek.
Leke her Salı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Pelin Karahan'dan nafaka yorumu

Merve Boluğur’a şok tehdit! Para ver yoksa bitersin

Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

Sevcan Orhan operasyon geçirdi