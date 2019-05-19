“Leke”de Sezen Aksu sürprizi!
Burak Sevinç hem çalıp hem söyleyecek…
Salı akşamlarının sevilen dizisi “Leke”de bu hafta yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Çocuklar Gibi”yi seslendirerek ekran başındakileri mest edecek.
Kanal D’nin “Leke” dizisinde Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, “Çocuklar Gibi” şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek.
Yeni bölüme romantik gece damga vuracak!
Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Burak Sevinç; kanun, ud ve gitar çalıyor. Dizinin 6’ncı bölümünde Sevinç’in canlandırdığı Cem, Yasemin’i ilk kez evinde ağırlayıp ona kendi elleriyle yemek yapacak. Bu romantik gecede Cem, söyleyeceği şarkıyla hem Yasemin’i hem de ekran başındaki izleyenleri sesiyle büyüleyecek.
“Leke”de yönetmen değişikliği!
Salı akşamlarına güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla damga vuran Leke’nin yönetmeni değişti. İlk bölümden itibaren Metin Balekoğlu’nun yönettiği diziyi, 7. bölüm itibarıyla Şenol Sönmez yönetecek.
Leke her Salı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle