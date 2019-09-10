Leke yeni sezon ne zaman başlayacak?
İzleyenleri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Leke'nin yeni sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kanal D ekranlarında her salı akşamı yayınlanan dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı Leke hayranları tarafından merak konusu oldu. Yasemin Cem'i affedebilecek mi? Yasemin ve Cem arasında neler olacak? sorularının yanıtını bekleyenler, ikinci sezon için sabırsızlanıyor. Peki, Leke yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, diziyle ilgili bilgiler.
Başrollerini Burak Sevinç ile Melis Sezen'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu'nun oturduğu Leke, 9. bölümü ile sezon finali yaparak sevenlerine kısa bir veda etmişti. Ekranlarda dizilerin başlaması ile beraber, Leke hayranları da ikinci sezona yönelik bilgileri araştırmaya başladı. İşte, Leke'nin yeni sezonuna dair detaylar.
LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leke'nin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Leke'nin yeni sezonunun eylül sonu ekim başı gibi başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştirkçe haberlerimizde yer vereceğiz.
LEKE'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Cem ve Yasemin birbirlerine karşı gerçekleri anlatmak için buluşunca olaylar Arda'nın gelişiyle farklılaşıyor! Cem, Yasemin'e inanmak yerine Arda'ya inanıyor ve annesiyle geçmişte yaşadığı travmaları Yasemin'e karşı kullanınca Yasemin'in tokat atmasına neden oluyor. Birbirlerini seven iki insan artık birbirlerine karşı düşman gibi oluyor. Cem, Yasemin'e inanmamanın bedelini nasıl ödeyecek? Cem, Yasemin'e haksızlık ettiğinin farkına varabilecek mi? Yasemin Cem'i affedebilecek mi?
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