Leke yeni bölüm fragmanında: Cem'den evlilik teklifi sürprizi
Leke dizisi yepyeyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan Leke en son 28 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkmıştı. Son bölümde başına aldığı darbeyle bayılan Arda, gözlerini açmıştı. Yeni fragmanla birlikte ilk ipuçları geldi. İşte, Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları
Leke 8. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yasemin’in başına gelenlerden sonra ortalık karışıyor! Yasemin ve Cem arasındaki buzlar ise eriyor. Yasemin'den ayrılmak istemeyen Cem, evlilik teklifi ediyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasemin, sevdiği adamın kardeşini öldürdüğünü düşünerek deliye döner. Teslim olmayı düşüne genç kızı Birkan engellemeye çalışır. Arda'yı ve tüm delilleri ortadan kaldırmaya çalışan Birkan bir iz bırakacak mı? Cem, saatlerdir haber alamadığı kardeşini ararken diğer yandan Yasemin'in ne sakladığını öğrenmek için Serpil'in karşısına çıkar. Şirin’in, Arda’ya Hoyo’da çalıştığını söylediğini öğrenen Serpil, her yerde Şirin’i arar. Mehmet, Cem'e karşı son kozunu oynar. Mehmet, Fischer ve Yasemin’in sahte resimlerini Cem'e gösterir. Cem’i yıkan bir haber de Almanya’dan gelir.
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