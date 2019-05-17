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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Leke yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Cem gerçeği öğrendi mi?

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Leke yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Cem gerçeği öğrendi mi?

Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 21 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak olan Leke 6. bölümünde Yasemin, Cem'den sakladığı sır yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Yasemin Cem'e yaşadığı anlatacak mı? İşte, Leke'nin yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet...

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Leke'nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Dizinin 14 Salı akşamı yayınlanan son bölümüne Yasemin'in karşılaştığı sahne damga vurdu. Teknede gördüğü Arda'yı karşısında bulan Yasemin, büyük şaşkınlık ve şok yaşadı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Leke 6. bölüm fragmanı ve özeti...

Yasemin, Cem ile gittikleri bir davette Arda ile karşılaşır. Teknede yaşanan olayda Arda da orada olduğundan Yasemin'i tanır. Yasemin ne yapacağını bilemez. Çünkü geçmişte yaşadığı talihsiz olayın Cem ile olan ilişkisini bozacağından korkar. Cem'den sakladığı bu sır onun geri çekilmesine yol açar. Yasemin'in bu durumuna anlam veremeyen Cem olayı Arda'ya sorar. İki kardeş arasında gerginlik baş gösterir. Öte yandan Cem durumu düzeltmeye kararlıdır. Yasemin'in yanına gider ve her zaman onunla olmak istediğini söyler. Yasemin ise kararsızdır. Yaşadığı güzel rüyadan uyanmak istemez. Yasemin, Cem'e olayı anlatacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissetti ve Yasemin’e yardım etmek istediğini dile getirdi. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemedi. Çünkü onu kaybetmekten korkuyordu. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okudu. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkelendi. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemedi ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalıştı. Bu sırada oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemedi. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün geldi. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaştı.

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