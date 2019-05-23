Leke yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arda öldü mü?
Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bir dakikayı aşan Leke 7. Bölüm fragmanında Arda’yı öldürdüğünü düşünen Yasemin’in imdadına Birkan yetişiyor. Peki Yasemin, Arda'yı öldürüyor mu? Cem gerçekleri öğreniyor mu? İşte, Leke dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler
Leke dizisinin 7. bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. 21 Mayıs Salı günü nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkan Leke'de en çok merak edilen konu Arda'nın durumuydu. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi....
Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır.
Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar. Yasemin ne yapacak? Arda'ya ne oldu?
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