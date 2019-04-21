Leke dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 2. Bölüm fragmanları
Leke dizisinin ilk bölümünün üzerinden günler geçmesi nedeniyle fragman ve tarih araştırmaları başladı. İlk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Leke’nin ikinci bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Peki, Leke dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, 2. Bölümde neler yaşanacak?
Leke dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. Arkadaşı yüzünden hayatı bambaşka bir yöne kayan Yasemin kendini kirli bir oyunun içinde buluyor. Öte yandan Cem, ailesi ve iş hayatı cephesinde de işler karışıyor. Yasemin, kardeşini ameliyat olabilmesi için yeterli parayı bulabilecek mi? Cem, Yasemin'e yardım edecek mi? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak.
Yasemin, gözaltına alınarak Birkan tarafından serbest bırakılacağını duyunca oldukça şaşıyor. Birkan ise ablası Serpil'e Yasemin'den etkilendiğinin sinyalini veriyor. Karakoldan çıkar çıkmaz soluğu kardeşinin yanında alan genç kız Murat'a ameliyat parasının çalındığını söyleyerek yalan söyler. Murat'ın dünyası adeta başına yıkılır. Okuldaki arkadaşlarıyla kavga eden küçük çocuğun umudu kalmıyor. Bir diğer taraftan Yasemin'in kim olduğunu araştıran Cem, genç kıza ne kadar haksızlık yapıldığını anlıyor.
Leke yeni bölümüyle 23 Nisan salı akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!
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