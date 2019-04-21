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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.04.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Leke dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 2. Bölüm fragmanları

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Leke dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 2. Bölüm fragmanları

Leke dizisinin ilk bölümünün üzerinden günler geçmesi nedeniyle fragman ve tarih araştırmaları başladı. İlk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Leke’nin ikinci bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Peki, Leke dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, 2. Bölümde neler yaşanacak?

Leke dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. Arkadaşı yüzünden hayatı bambaşka bir yöne kayan Yasemin kendini kirli bir oyunun içinde buluyor. Öte yandan Cem, ailesi ve iş hayatı cephesinde de işler karışıyor. Yasemin, kardeşini ameliyat olabilmesi için yeterli parayı bulabilecek mi? Cem, Yasemin'e yardım edecek mi? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak. 



Yasemin, gözaltına alınarak Birkan tarafından serbest bırakılacağını duyunca oldukça şaşıyor. Birkan ise ablası Serpil'e Yasemin'den etkilendiğinin sinyalini veriyor. Karakoldan çıkar çıkmaz soluğu kardeşinin yanında alan genç kız Murat'a ameliyat parasının çalındığını söyleyerek yalan söyler. Murat'ın dünyası adeta başına yıkılır. Okuldaki arkadaşlarıyla kavga eden küçük çocuğun umudu kalmıyor. Bir diğer taraftan Yasemin'in kim olduğunu araştıran Cem, genç kıza ne kadar haksızlık yapıldığını anlıyor. 
Leke yeni bölümüyle 23 Nisan salı akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

 

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