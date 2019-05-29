Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Leke dizisi 28 Mayıs Salı günü 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda’nın yaşadığını öğrenen izleyiciler, Leke’nin son bölümünde şaşırtıcı anlara tanık oldu. Son bölüm finaline ise internete düşen bir video damga vurdu. Öte yandan Arda’nın gözlerini açması kafalarda soru işareti bıraktı. Arda’nın yaşananları anlatıp anlatmayacağını merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Peki, Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Leke dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Yasemin, sevdiği adamın kardeşini öldürdüğünü düşünerek deliye döndü. Teslim olmayı düşünen genç kızı Birkan engellemeye çalıştı. Finalde ise izleyicilerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu, Yasemin'in itmesi sonucu kafasını sehpaya çarpıp bayılan Arda'nın yaşadığı ortaya çıktı. Gerçeklerin peşine düşen Cem ise Yasemin ile ilgili bir videoyla karşılaşmanın şokunu yaşadı. Cem ve Yasemin’in büyük aşkında neler olacak? Arda, başına gelenleri anlatacak mı? Tüm bu sorular Leke'nin 8. bölümünde yanıt bulacak.
Leke'nin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasemin, Arda'yı hareketsiz halde görünce sinir krizi geçirir. Yasemin'in kapısında bekleyen Birkan hemen eve girer. Genç kız sevdiği adamın kardeşini öldürdüm düşüncesiyle şoka girer. Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım eder. Arda'dan geriye kalan tüm delilleri yok eden Birkan, Yasemin'in hapse girmemesi için elinden geleni yapar. Cem, saatlerdir haber alamadığı kardeşini ararken diğer yandan Yasemin'in ne sakladığını öğrenmek için Serpil'in karşısına çıkar. Şirin’in, Arda’ya Hoyo’da çalıştığını söylediğini öğrenen Serpil, her yerde Şirin’i arar. Mehmet, Cem'e karşı son kozunu oynar. Mehmet, Fischer ve Yasemin’in sahte resimlerini Cem'e gösterir.
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