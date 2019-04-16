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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Leke dizisinin Yasemin'i kimdir? | İşte Melis Sezen'in hayatı

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Leke dizisinin Yasemin'i kimdir? | İşte Melis Sezen'in hayatı

Kanal D ekranlarında 16 Nisan tarihinde 1. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Leke dizisi, son zamanlarda konusu ve oyuncuları ile sıkça merak edilmeye başlandı. Başarılı dizinin oyuncu kadrosu da internet takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Leke dizisinde Yasemin karakterine can verecek olan Melis Sezen kimdir? İşte, Leke'nin Yasemin'i Melis Sezen ile ilgili merak edilenler.

Genç oyuncu Melis Sezen yeni projesiyle gündemde. Daha önce de farklı dizi ve film projelerinde yer alan Melis Sezen, Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat verecek. Peki, Leke dizisinin Yasemin'i Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'Iın başrollerini paylaştığı Siyah İnci dizisinde Ebru karakterine hayat verdi. Ayrıca Tilki Yuvası, Şampiyon ve Dünya Hali filmlerinde rol aldı. Dünya Hali’nde şarkıcı Murat Dalkılıç’la başrolü üstlendi.

Yasemin Adıvar karakteri

Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda olup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat’ın kulakları duymuyor. Murat’ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat’ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.

 

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