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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.04.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Leke dizisinin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler

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Leke dizisinin oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke’den ilk görüntüler geldi. Kadınlara mesafeli ve ön yargılı olan bir adam ile hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan genç bir kadının hayatını kesişmesini anlatan Leke’nin ilk tanıtımı ardından oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Leke dizisinin oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Leke" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yapımda ayrıca Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı ve Ali Savaşçı rol alıyor.

BAŞROL OYUNCULARI

BURAK SEVİNÇ (CEM)

Burak Sevinç 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezun olduktan sonra Babam İçin isimli diziyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Evli ve Öfkeli, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde de yer alan Burak Sevinç, 2017 yapımı Söz dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

MELİS SEZEN (YASEMİN)

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'Iın başrollerini paylaştığı Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı. Ayrıca Tilki Yuvası, Şampiyon ve Dünya Hali filmlerinde rol aldı.

 

 

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