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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Leke dizisindeki Cem kimdir? İşte Burak Sevinç'in hayatı

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Leke dizisindeki Cem kimdir? İşte Burak Sevinç'in hayatı

Kanal D ekranlarında başlayan Leke dizisi, ilk bölümü ile 16 Nisan'da seyirci ile buluşacak. Başarılı dizisini oyuncuları da konusu kadar adından sıkça söz ettirmeye başladı. Leke'nin başrol oyuncularından Burak Sevinç, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Leke dizisinde Cem karakterine hayat verecek olan Burak Sevinç kimdir? İşte, Burak Sevinç'in hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

Burak Sevinç yeni dizi projesiyle gündemde. Daha önce de farklı dizi ve film projelerinde yer alan Burak Sevinç, Leke dizisinde Cem karakterine hayat verecek. Peki, Leke dizisinin Cem'i Burak Sevinç kimdir?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç; 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç; asıl çıkışını Söz dişiyle yaptı. Bu dizide Fethi karakterini canlandırdı.

Cem Yenilmez

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekar bir iş adamı. Marine Marine Holding’in Ceo Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem’in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin’in çıkmasıyla alt süt oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem’in bütün ezberini bozuyor.

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