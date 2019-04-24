Leke dizisinin 3. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Leke dizisinin 3. Bölüm fragmanı için araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. Salı akşamları yayınlanan Leke'nin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Başına gelenlerin sorumlusu olarak Şirin'i gören Yasemin zor da olsa bir karar aldı. Leke dizisinin 3. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke ekran macerasında 2 haftayı geride bıraktı. Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke’nin 23 Nisan tarihli son bölümünde ameliyat parasının çalınması Yasemin ve Murat’ı perişan etti. Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başladı. Merak uyandıran son bölüm finali ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Leke’nin 3. Bölümü 30 Nisan Salı günü izleyicilerle buluşacak.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.
Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez.
Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır.
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