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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Leke dizisinin 3. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Leke dizisinin 3. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leke dizisinin 3. Bölüm fragmanı için araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. Salı akşamları yayınlanan Leke'nin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Başına gelenlerin sorumlusu olarak Şirin'i gören Yasemin zor da olsa bir karar aldı. Leke dizisinin 3. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke ekran macerasında 2 haftayı geride bıraktı. Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke’nin 23 Nisan tarihli son bölümünde ameliyat parasının çalınması Yasemin ve Murat’ı perişan etti. Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başladı. Merak uyandıran son bölüm finali ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Leke’nin 3. Bölümü 30 Nisan Salı günü izleyicilerle buluşacak.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.

Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez.

Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır.

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