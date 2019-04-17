Leke dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Leke dizinin konusu ve ilk bölümde yaşananlar
Leke dizisi 16 Nisan Salı günü ekran macerasına başladı. İzleyiciler, karakterlere ilişkin detayların belli olduğu Leke'nin ilk bölümünde işitme engelli kardeşinin ameliyatı için para bulmaya çalışan Yasemin’in çabasına şahit oldu. Peki, Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Leke dizisinin 1. bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Dizinin ilk bölümünde Marine Marine Holding'in lansman gecesini Yasemin'in patronu Serpil'in sahibi olduğu organizasyon şirket düzenledi. Yasemin bu gecede hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya geldi. Marine Marine Holding'in lansman gecesinde yaşanan olaylar Cem ve Yasemin'i karşı karşıya getirecekti. İlk bölümde Yasemin'in zor anlarına tanık olan izleyiciler, heyecanla yeni fragmanı bekliyor. Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Leke dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONUSU
Yasemin, kardeşi Murat'la birlikte yetiştirme yurdunda büyümüştür. Hukuk fakültesinde okuyan Yasemin, aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışır. Yasemin'in hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir.
Varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanı Cem, Marine Marine Holding'in Ceo yardımcısıdır. Hayatını işe odaklı bir düzen üzerine kurmuştur. Çocukken kardeşi Arda ile birlikte, annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur. Cem'in bu karanlık geçmişi onda atlatamadığı travmalar bırakmıştır; aşka ve aile kavramına inanmadığı için kadınlara karşı mesafeli durmuştur.
Yasemin yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü Şirin'le aynı evi paylaşmaktadır. Bir gün Şirin'den gelen bir telefon tüm hayatını alt üst edecektir.
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