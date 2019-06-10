Leke 8. yeni bölüm fragmanında Arda şok oluyor!
Leke yeni bölüm fragmanı ile yine heyecan dolu anların sinyalini verdi. Ne olduğunu anlamadan hastanede gözlerini açan Arda, başına gelenler konusunda detayları açıklamanın kararsızlığını yaşıyor. Leke'nin 8. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer konu ise Cem ile Yasemin arasında geçen olaylar olacak. İşte, bu ve diğer olaylar hakkında kısa bir bilgi veren Leke'nin 8. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Leke son bölümünün ardından merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Cem, Yasemin ve Arda arasında geçen olayların artık dallanıp budaklandığı Leke'nin yeni bölüm fragmanında, Serpil'in yüzleşmesi ise bazı detayların açığa çıkmasına vesile olacaktır. İşte, Leke 8. yeni bölüm fragmanı ve bazı detaylar
Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.
Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.
Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.
Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatır. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çünkü Serpil kendini kurtarmak için her türlü yola başvuracak biridir.
Yasemin ve Şirin, Serpil'in gönderdiği adamların elinden kurtulacak mı? Cem ve Yasemin aşkına ne olacak?
LEKE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Hastanede uyanan Arda, başına gelenleri öğrenince şoke olur. Arda, Cem’ e kendisini Yasemin’in yaraladığını anlatacak mı? Yasemin ve Fischer’ın gerçek görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Cem, Yasemin’e karşı büyük bir haksızlık yaptığını anlar.
Yasemin’den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem’i affedecek mi? Serpil’le yüzleşen Cem, Mehmet’in büyük bir oyun oynadığına emin olur.
Mehmet’in oyununu su yüzüne çıkarmak içi Ekber’den yardım alır. Cem ve Mehmet’in büyük yüzleşmesinde neler olacak? Cevat komiser, Birkan’ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil’in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin’in ifadesini Cevat komiser alır. Serpil yolun sonuna mı geliyor? Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi?
Cem, Yasemin’e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin’in görüşmeyi kabul ettiği gecenin sürpriz konuğu kim olacak?
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