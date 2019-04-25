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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Leke 3. bölüm fragmanı yayınlandı - İşte yeni bölümden ipuçları

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Leke 3. bölüm fragmanı yayınlandı - İşte yeni bölümden ipuçları

Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke’nin 3. bölümünde Cem, Yasemin'e olan duygularını iyice belli ediyor. İkili arasında yakınlaşma başlıyor. Cem, Yasemin'e kendisini affettirebilecek mi? Yasemin, Cem'i affedip genç adamın duygularına karşılık verecek mi? İşte Leke dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler

Salı dizisi Leke’nin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Leke’nin 3 bölüm fragmanlarıyla birlikte önemli ipuçları geldi. Özellikle Cem ve Yasemin’in bir dargın bir barışık halleri dikkat çekti. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden görüntüler...

Yasemin ve Cem arasında hızla ilerleyen olaylar birbirlerine daha da yakınlaşmasına sebep oluyor. Cem, yoğun duygular beslediği genç kızın gönlünü alabilmek için her yolu deniyor. Yasemin ise Cem'e karşı öfkesini dindiremiyor. Yasemin, Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söylese de küçük çocuk bu durumu kabul etmiyor. Zira Murat, Cem'i sevmeye başlamıştır. Cem'in ise kendi içinde çözmesi gereken sorunları vardır. Tüm bu yaşananların sonucunda Cem, Yasemin'den özür dilemek için evine gider. Fakat Yasemin'i bekleyen başka biri daha vardır. Birkan ise Yasemin'i takip etmeye devam ediyor.

 

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