Leke 3. bölüm fragmanı yayınlandı - İşte yeni bölümden ipuçları
Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke’nin 3. bölümünde Cem, Yasemin'e olan duygularını iyice belli ediyor. İkili arasında yakınlaşma başlıyor. Cem, Yasemin'e kendisini affettirebilecek mi? Yasemin, Cem'i affedip genç adamın duygularına karşılık verecek mi? İşte Leke dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler
Salı dizisi Leke’nin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Leke’nin 3 bölüm fragmanlarıyla birlikte önemli ipuçları geldi. Özellikle Cem ve Yasemin’in bir dargın bir barışık halleri dikkat çekti. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden görüntüler...
Yasemin ve Cem arasında hızla ilerleyen olaylar birbirlerine daha da yakınlaşmasına sebep oluyor. Cem, yoğun duygular beslediği genç kızın gönlünü alabilmek için her yolu deniyor. Yasemin ise Cem'e karşı öfkesini dindiremiyor. Yasemin, Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söylese de küçük çocuk bu durumu kabul etmiyor. Zira Murat, Cem'i sevmeye başlamıştır. Cem'in ise kendi içinde çözmesi gereken sorunları vardır. Tüm bu yaşananların sonucunda Cem, Yasemin'den özür dilemek için evine gider. Fakat Yasemin'i bekleyen başka biri daha vardır. Birkan ise Yasemin'i takip etmeye devam ediyor.
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