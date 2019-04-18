Lale Belkıs kimdir?
Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs, konuk olarak katıldığı programlarla zaman zaman gündeme geliyor. Gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken Lale Belkıs, açıklamalarıyla şaşırtmıştı. Peki, Lale Belkıs kimdir, kaç yaşında?
Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde yedi odalı bir evde dünyaya geldi. Durmaz ailesinin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. 12 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra Moda'ya taşındı. Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun olmuştur. Babasının adı İsmail Durmaz, Çanakkale Savaşı'nda gazi olan bir muhabere subayı idi. Enstitüsü mezunudur. Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle