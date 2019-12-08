La Casa De Pepel 4. sezon ne zaman? İşte La Casa De Pepel yeni sezon tanıtım fragmanı
Dünya çapında çok sayıda izleyicisi bulunan La Casa De Pepel'de yeni sezon için tarih belli oldu. Geçen yaz 3. sezonunu seyreden izleyenlerin bekleyişi Twitter üzerinden yapılan açıklama ile son buldu. Yayıncı kuruluşun "Kaos devam ediyor" duyurusuyla yaptığı paylaşım tanıtımında oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Peki, La Casa De Pepel yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, La Casa De Pepel 4. sezon tanıtım fragmanı
Ülkemizde online bir yayın platformu tarafından yayınlanan La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz temmuz ayında 3. sezonu yayınlanan dizinin yayın tarihi ile beraber kısa bir tanıtım yayınlandı. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan bu tanıtım sosyal medyada ilgi görürken izleyenleri de heyecanlandırdı. İşte, La Casa De Pepel yeni sezon tanıtımı ve tarihi.
LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
La Casa De Papel 4. sezon tarihi Twitter üzerinden yapılan duyuruya göre, 3 Nisan'da başlayacak.
🔥Part 4🔥 3 Nisan'da kaos devam ediyor! pic.twitter.com/zRKJTljTzy— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 8, 2019
SON SEZONDA NELER OLACAK?
Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.
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