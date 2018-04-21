La Casa de Papel'in profesör'ü Alvaro Morte'nin bilinmeyenleri: Evli ve iki çocuk babası
La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kısa sürede sadece İspanya’da değil ülkemizde de ilgi gören Alvaro Morte’nin yaşı, eğitimi ve özel hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Alvaro Morte kimdir, onu ne kadar tanıyoruz, eşi kim? İşte detaylar!
23 Şubat 1975 yılında İspanya'nın Cadiz şehrinde doğdu, tam adı ise Álvaro Antonio García. İletişim mühendisliği okuduğu sırada hayatı tiyatroyla kesişti ve oyunculuk macerası bu şekilde başladı. Tiyatroyla tanıştığında hayatının geri kalanında masabaşı bir işte çalışmak istemediğini fark etti. Finlandiya'da Tampere Üniversitesi'nde Shakespeare üzerinde çalışıp uzmanlaşan Alvaro Morte, oyunculuk eğitimini de Finlandiya'da aldı ve derece ile mezun oldu. Eşi Blanca Clemente birlikte kurdukları "300 Pistolas" adını taşıyan tiyatro, Alvaro Morte'nin sanatsal yaratıcılığını özgürce geliştirmek ve klasik tiyatroyu bambaşka yorumlarla insanlara sevdirmek amacıyla kurduğu bir yer. İngilizce ve Katalanca'yı anadili gibi konuşan Alvaro, 2002'den beri İspanya'nın çeşitli televizyon dizilerinde önemli roller edindi. 2014'te rol aldığı Amar es Para Siempre adlı diziyle tüm İspanya'da katladığı ününü ise asıl olarak bir dönem dizisi olan El secreto de Puente Viejo'daki rolüyle sağlamlaştırdı. Julieta ve Leon isimlerinde ikiz çocuk babası olan Alvaro Morte’nin eşi Blanca Clemente ise stilistlik yapıyor.
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