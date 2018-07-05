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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

La Casa De Papel'in 'İstanbul' isimli karakteri Nesrin Cavadzade mi olacak?

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La Casa De Papel'in 'İstanbul' isimli karakteri Nesrin Cavadzade mi olacak?

Nesrin Cavadzade, senaryosundan müziğine her detayıyla tüm dünyada fırtınalar estiren 'La Casa De Papel' dizisi için görüşmeye çağrıldı. Böylece La Casa De Papel'de Burak Yeter sonrası gündeme gelen bir diğer Türk de Nesrin Cavadzade oldu

Ünlü oyuncu, o önemli görüşme için geçen hafta Londra’ya gitti. Seçmeler için yeniden çağrılacağı günü bekleyen Nesrin Cavadzade, ekibe alındığı takdirde dizide İstanbul kod adlı bir Türk kızını canlandıracak.

Nesrin Cavadzade kimdir?

Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncu.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

LA CASA DE PAPEL'E BİR İMZA DA BURAK YETER'DEN

Milyonlarca kişinin takip ettiği La Casa De Papel'e bir Türk imzası da Burak Yeter'den geliyor. DJ Burak Yeter, Netflix'in dünyaca ünlü popüler dizisi "La Casa De Papel"in yeni jenerik müziğini hazırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikayesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini yakın zamanda tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter, böyle bir proje de yer almaktan gururlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında, Netflix'in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3'üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.

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