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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.07.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon 1. bölüm tarihi

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La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon 1. bölüm tarihi

Dünya çapında ilgiyle izlenen ve internet üzerinden yayınlanan La Casa de Papel’in yeni sezon tanıtım fragmanları yayınlandı. Sevilen dizinin son yayınlanan fragmanında, Berlin karakterinin yer alması izleyenleri şaşırttı. La Casa de Papel'in 3. sezonu için geri sayım devam ederken, yeni sezonun başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Geride bıraktığı ilk iki sezonuyla dünya çapında birçok kişiyi kendisine hayran bırakan ve nefesleri kesen La Casa de Papel, 3. sezonuyla uzun zaman sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin internette yayınlanan her yeni fragmanı, La Casa de Papel hayranlarının yeni sezon için sabırsızlanmasına neden oldu. Tarihin en büyük soygununun anlatıldığı dizinin 3. sezon başlama tarihi dizinin resmi kanalı üzerinden seyircilerle paylaşıldı. İşte, La Casa de Papel 3. sezon 1. bölüm başlangıç tarihi.

La Casa de Papel'in 3. sezonunda Rio'nun kaçırılması ve damga vuracak. Dizinin en son yayınlanan 3. sezon tanıtımında, soygunu gerçekleştirerek kaçan ekip, uluslararası sulara giriyor. Tokyo, Rio'nun kaçırılmasından sonra,Tayland'a profesörden yardım almaya gidiyor. Ve ekip yeniden toplanıyor. Dizinin resmi kanalının paylaştığı bilgilere göre La Casa de Papel 19 Temmuz 2019'da başlayacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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