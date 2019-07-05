La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon 1. bölüm tarihi
Dünya çapında ilgiyle izlenen ve internet üzerinden yayınlanan La Casa de Papel’in yeni sezon tanıtım fragmanları yayınlandı. Sevilen dizinin son yayınlanan fragmanında, Berlin karakterinin yer alması izleyenleri şaşırttı. La Casa de Papel'in 3. sezonu için geri sayım devam ederken, yeni sezonun başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Geride bıraktığı ilk iki sezonuyla dünya çapında birçok kişiyi kendisine hayran bırakan ve nefesleri kesen La Casa de Papel, 3. sezonuyla uzun zaman sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin internette yayınlanan her yeni fragmanı, La Casa de Papel hayranlarının yeni sezon için sabırsızlanmasına neden oldu. Tarihin en büyük soygununun anlatıldığı dizinin 3. sezon başlama tarihi dizinin resmi kanalı üzerinden seyircilerle paylaşıldı. İşte, La Casa de Papel 3. sezon 1. bölüm başlangıç tarihi.
La Casa de Papel'in 3. sezonunda Rio'nun kaçırılması ve damga vuracak. Dizinin en son yayınlanan 3. sezon tanıtımında, soygunu gerçekleştirerek kaçan ekip, uluslararası sulara giriyor. Tokyo, Rio'nun kaçırılmasından sonra,Tayland'a profesörden yardım almaya gidiyor. Ve ekip yeniden toplanıyor. Dizinin resmi kanalının paylaştığı bilgilere göre La Casa de Papel 19 Temmuz 2019'da başlayacak.
LA CASA DE PAPEL KONUSU
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
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