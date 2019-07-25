La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı?
2017 yılında ilk kez yayınlanan ve dünyada büyük ilgi gören La Casa de Papel 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü yayınlandı. İnternet platformundan yayınlanan ve 8 bölümden oluşan La Casa de Papel 3. sezonunun ardından, seyirciler 4. sezon ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4 sezon ne zaman?
Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını ele alan La Casa de Papel, 3. sezonu ile ülkemizde ve dünyada izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 3. sezonu geride bırakan izleyiciler, şimdi de 4. sezon için sabırsızlanmaya başladı. La Casa de Papel hayranları yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili sık sık internetten araştırma yapıyor. İşte, o konu hakkında bilgiler.
La Casa de Papel 3. sezonunda, İspanya'da gerçekleştirilen darphane soygununun ardından büyük bir meblağ ile yeni hayatlarına başlayan ekip, yeni bir organizasyon için tekrar toplanmıştı. Dizi, Türkiye'den Ankara ya da İstanbul'un da dahil edilebileceğinin konuşulması ile dikkati daha da fazla üzerine çekti. La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, dizinin 4. sezonunun olacağını söyledi. Ancak, La Casa De Papel'in 4. Sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?
La Casa de Papel 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.
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