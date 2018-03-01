La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 3. sezon ile gündemden düşmüyor. Dizi tutkunlarının severek izlediği İspanyol menşeili yapım, 3. sezonu ile merakla bekleniyor. İspanya kanalı Antena 3 için yapılan ve ardından Netflix platformunda yayınlanmaya başlanan La Casa De Papel, İspanya Kraliyet Darphanesi soygununu konu almıştı. Peki, La Casa De Papel'in yeni sezon yayınlanacak mı? İşte, dizinin takipçilerinin merakla araştırdığı 3. sezon hakkında kısa bir bilgi

3. SEZON YAYINLANACAK MI?

İspanyol Kraliyet Darphanesi soygununu ele alan La Casa De Papel, Profesör ve ekibinin kurduğu planın başarıyla tamamlanmasının ardından final yapmıştı. Finalde Raquel'in, Profesör'ün kendisine verdiği kartpostallardan yola çıkarak koordinatlara ulaşması ve Profesörü bulması, akıllarda 3. sezon yayınlanacak mı sorusunu getirmişti.

Dizinin uluslararası platformlardaki yayıncısı Netflix, Türkiye'deki resmi Twitter hesabı üzerinden dizinin 2. sezonu ile 6 Nisan Cuma günü yayınlanacağı müjdesini verdi. Bu paylaşım, dizinin tutkunlarında heyecana neden olsa da, yayınlanacak olan bölümlerin eski bölüm olduğu detayına paylaşımda yer verildi. İşte, o paylaşım;

"Heyecanla bekleyenler ve yeniden izlemek isteyenler için, #LaCasaDePapel 2. sezon 6 Nisan'da Netflix'te."

Sosyal medya üzerinden dizinin yeni sezonunun yayınlanacağına dair söylentiler dolaşsa da, konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.