La Casa de Papel 4. sezonu yayınlanacak mı?
La Casa de Papel 3. Sezon bölümleri 19 Temmuz Cuma günü yayımlandı. 8 bölümden oluşan La Casa de Papel 3. Sezonu ardından gözler 4. Sezona çevrildi. Ekibi bekleyen yeni maceraları merak eden dizinin takipçileri, yeni sezon tarihini araştırıyor. Peki, La Casa de Papel 4 sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli mi?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir kitlesi bulunan La Casa De Papel'in 3. sezonunu tamamlayan seyirciler şimdiden 4. Sezon için sabırsız bir şekilde beklemeye başladı.
Dizinin milyonlarca hayranı kısa süre içerisinde bitirdikleri yapımın ardından yeni sezonu iple çekiyor. Türkiye'den Ankara ya da İstanbul'un da dahil edilebileceğinin konuşulması ile dikkati daha da fazla üzerine çeken La Casa De Papel'in 4. Sezonu için açıklama yapılmadı ancak 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.
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