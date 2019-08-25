La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? Açıklama geldi mi?
La Casa De Papel, sürükleyici bir sezonun ardından 4. sezonu ile merakla beklenmeye başlandı. İşlerin iyi gitmediği La Casa De Papel'in son sezonunda, 4. sezonun nasıl başlayacağı ve profesörün sorunlara nasıl bir çözüm getireceği merak konusu olmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
La Casa De Papel 4. yeni sezonu ile merak konusu olmaya devam ediyor. Son sezonda planların bir anda alt üst olamasının ardından bir toparlanma içerisine gidilip gidilmeyeceğini merak eden izleyiciler, La Casa De Papel'in 4. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan La Casa de Papel 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı., Bu bilgiler doğrultusunda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
4. SEZONA YENİ KARAKTERLER KATILACAK MI?
Geçtiğimiz sezon yeni karakterlerin katıldığı dizide, yeni sezonda yeni karakterlerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yapım ekibinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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