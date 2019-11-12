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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

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La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 4. sezonu için izleyicilerin meraklı araştırmaları devam ediyor. Darphane soygununun ardından bu kez diğer arkadaşlarını korumak ve kollamak için İspanya Merkez Bankası'nı soymak üzere harekete geçen Profesör ve ekibi, beklemedikleri bir durumla karşılaşmışlardır. Peki, heyecanlı bir yerde sezona ara veren La Casa De Papel 4. yeni sezonu ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 4. yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde online bir yayın platformu tarafından yayınlanan La Casa De Papel, son sezonuna heyecanlı bir yerde ara vermişti. Peki, La Casa De Papel'in 4. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Profesör ve ekibinin çetin bir mücadele içerisinde olacağı La Casa De Papel 4. yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir. 

Dizinin 4. yeni sezonu hakkında detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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