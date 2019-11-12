La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?
La Casa De Papel 4. sezonu için izleyicilerin meraklı araştırmaları devam ediyor. Darphane soygununun ardından bu kez diğer arkadaşlarını korumak ve kollamak için İspanya Merkez Bankası'nı soymak üzere harekete geçen Profesör ve ekibi, beklemedikleri bir durumla karşılaşmışlardır. Peki, heyecanlı bir yerde sezona ara veren La Casa De Papel 4. yeni sezonu ne zaman başlıyor?
La Casa De Papel 4. yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde online bir yayın platformu tarafından yayınlanan La Casa De Papel, son sezonuna heyecanlı bir yerde ara vermişti. Peki, La Casa De Papel'in 4. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Profesör ve ekibinin çetin bir mücadele içerisinde olacağı La Casa De Papel 4. yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.
Dizinin 4. yeni sezonu hakkında detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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