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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.08.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

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La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlıyor?

Dünya çapınca çok sayıda izleyicisi bulunan La Casa de Papel 3. sezonunun yayınlanması sonrası, dizinin hayranları yeni sezon için sabırsızlanmaya başladı. La Casa de Papel hayranları, yayınlanan son bölümde heyecanlı bir finalin ardından 4. sezon için araştırmalarını arttırdı. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte dizinin yeni sezonu hakkında merak edilenler.

Dördüncü sezon için çalışmalarına başlayan La Casa de Papel, 8 bölümden oluşan 3. ve yayınlanan son sezonunu geride bıraktı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar, La Casa De Papel'in 4. sezonunun olacağını basın toplantısında dile getirdi. Öte yandan dizide Tokyo karakterine can veren Úrsula Corberó da yeni sezonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu haberlerin ardından, La Casa de Papel hayranları, 4. sezon tarihi ile ilgili sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, La Casa de Papel 4. sezon hakkında detaylar.

Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan La Casa de Papel 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı., Bu bilgiler doğrultusunda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKYO'DAN YENİ SEZON PAYLAŞIMI

La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó 4. sezon için heyecanlandıran bir paylaşım yaparak, "dördüncü sezona hazırlanın" mesajı vermişti.

 

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