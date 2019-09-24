La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

2017 yılında ilk kez yayınlanan, İspanyol yapımı La Casa De Papel, yaz aylarında yeni oyuncu kadrosu ve farklı öyküsü ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Dizinin 8 bölümlük nefes kesen sezonunda ,Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yeni maceraları kafalarda soru işaretleri bıraktı. Peki, La Casa De Papel yeni sezon başlayacak mı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

La Casa de Papel 8 bölümden oluşan 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı. La Casa De Papel'in bu bilgi baz alındığında 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Fakat yayıncı kuruluştan henüz yeni sezon kesin tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TOKYO YENİ SEZON TÜYOSUNU VERMİŞTİ

3. sezonun bitmesinin ardından, dizide Tokyo karakterine can veren oyuncu Úrsula Corberó da sosyal medya hesabından 4. sezon paylaşımı yapmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "dördüncü sezona hazırlanın" mesajı vermişti.

La Casa de Papel sosyal medyaya damga vurdu

19 Temmuz Cuma günü, Türkiye’de bulunan 47 bin 900 Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51 bin 400 adet tweet attı. Bu tweetler dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı. Related Digital’in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum’un gerçekleştirdiği sosyal medya analizine göre dizi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler tarafından konuşulurken, en fazla konuşulan La Casa De Papel karakteri de bin 971 adet tweet ile Profesör oldu.

Dizi, 3. sezonunun yayınlandığı 19 Temmuz cuma Günü, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Analize göre, dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, 47.9 bin Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51.4 milyon adet tweet attı. Söz konusu tweetler tüm dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı.

Araştırmaya göre, dizinin en çok konuşulan karakteri İspanyol oyuncu Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakteri oldu. La Casa De Papel izleyicileri, Profesör hakkında bin 971 adet tweet attı. Onu bin 820 adet tweet ile bir diğer İspanyol Oyuncu Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri ve bin 786 adet tweet ile de Ursula Corbero’nun canlandırdığı Tokyo karakteri izledi. Diziyi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler konuşurken, dizinin en çok konuşulduğu il ise yüzde 38.6 oran ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 11.7 ile İzmir ve yüzde 9 ile de Ankara takip etti.