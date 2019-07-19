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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

La Casa De Papel 3. Sezonu saat kaçta başlayacak? Berlin yaşıyor mu?

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La Casa De Papel 3. Sezonu saat kaçta başlayacak? Berlin yaşıyor mu?

İspanyol dizisi La Casa De Papel’in 3. Sezonu için heyecan dorukta. Forbes’e göre, 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dil dizisi olan dizisi La Casa De Papel’in yeni sezonuyla pek çok soru işareti yanıt bulacak. Peki, La Casa De Papel 3. Sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yayın kanalı La Casa de Papel’in yayın kanalı 19 Temmuz’da üçüncü sezonu onayladığını duyurmuştu. Dizinin fanları, hayatta kalan hırsızlar - Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları heyecanla bekliyor. La Casa de Papel’in üçüncü sezon sloganı “tatil bitti” olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.

La Casa de Papel’in 3. Sezon bölümleri 19 Temmuz itibariyle başlayacak ama saat bilgisi henüz verilmedi.

BERLİN YAŞIYOR MU?

Yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine neden oluyor. 

İKİNCİ SEZONDA KİMLER KADRODAN AYRILMIŞTI?

Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.

 

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