La Casa de Papel 3. sezon yeni fragmanı şaşırttı: Berlin ölmedi mi?
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen La Casa de Papel’in 3. Sezonundan yeni tanıtımlar geldi. İki dakika süren La Casa de Papel 3. sezon yeni fragmanına Berlin sürprizi damga vurdu. Dizinin 2. Sezon finalinden bu yana Berlin’in akıbeti merak ediliyordu. İşte, La Casa de Papel yeni sezonuyla ilgili detaylar
Kısa süre sonra macerasına kaldığı yerden devam edecek olan La Casa de Papel 3’ncü sezon yeni fragmanı resmi kanal üzerinden izleyicilerle paylaşıldı. Yeni sezonunun ilk tanıtımlarında büyük soygunu başarıyla tamamladıkları görülen kahramanlarımızı yeni maceraların beklediği görülüyor. Fragmanın son saniyelerinde ise Berlin görülüyor. Peki, ikinci sezon finalinde kurşunların hedefi olan Berlin ölmedi mi, görüntüler geçmişten mi? Yakalanan Rio kurtarılacak mı? Merak edilen soruların yanıtları 19 Temmuz’da yayınlanacak olan La Casa de Papel 3’ncü sezonunsa yanıt bulacak.
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