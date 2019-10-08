Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 20. bölümde Dila şok edici gerçeği öğrenecek
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun, çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kuzgun'un 20 bölümünde Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merak uyandıracak. Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise yeni bölüme damga vuracak. Peki, Kuzgun'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı ve 20. bölüme dair merak edilenler.
Burcu Biricik ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kuzgun, 9 Ekim Çarşamba akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzgun'da geçen hafta yaşananların ardından, dizinin hayranları bu hafta neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Kuzgun'un 20. bölüm kısa özeti ve fragmanı...
KUZGUN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.
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