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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Kuzgun'un finalinde neler olacak? İşte Kuzgun'un 21. bölüm final fragmanı

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Kuzgun'un finalinde neler olacak? İşte Kuzgun'un 21. bölüm final fragmanı

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun, bu hafta final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin geçen haftaki bölümünde, Kuzgun Dila'ya Ferman'ın gerçek yüzünü göstermek için, Ferman'ın Behram'ın adamıyla iş birliği yaptığını kanıtlamak istemişti. Ancak Dila, Kuzgun'un hiç beklemediği bir tepki vermişti. Dizinin final bölümünde ise, Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı son bir sınav daha verecek. Peki, Kuzgun'un finalinde neler olacak? İşte, Kuzgun'un 21. bölüm final fragmanı.

Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın senaristiğini üstelendiği Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerinde yer aldığı Kuzgun, 16 Ekim Çarşamba akşamı sevenlerine vede edecek. Kuzgun'un finalinde neler olacağını merak edenler, Kuzgun ve Dilan kavuşacak mı? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki, Dila Kuzgun'a rağmen Ferman'la evlenecek mi? İşte, Kuzgun'un final bölümünün kısa özeti....

KUZGUN'UN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır.

Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır.
Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.

 

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